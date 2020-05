Palästinenser erinnern am Nakba-Tag an Verlust ihrer Heimat

Die Palästinenser haben am Nakba-Tag (Naqba-Tag) an den Verlust ihrer Heimat mit der Staatsgründung Israels 1948 erinnert. Für 72 Sekunden erklangen Freitagmittag um 12.00 Uhr (Ortszeit) im Westjordanland Sirenen. Märsche oder Kundgebungen waren wegen der Coronavirus-Pandemie nicht geplant, das Gedenken sollte unter anderem in sozialen Netzwerken stattfinden.