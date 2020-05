Polizei erhält Anrufer-Standort bei Notrufen automatisch

Seit 12. Mai 2020 wird der Anrufer-Standort bei Notrufen an die Notrufnummern 112 oder 133 automatisch an die polizeilichen Landesleitzentralen übermittelt. Österreich hat damit eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt. Damit soll der Schutz der Bürger verbessert werden. Mobilfunkbetreiber müssen die Anrufer mittels SMS über die Standort-Übermittlung an die Polizei informieren.