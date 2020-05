Sonderzug für Pflegerinnen: „Keine Lösung für den Westen“

Innsbruck – Die Agentur von Christian Schönherr vermittelt 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien an 35 Familien im Außerfern und im Oberland. Viele warten seit Wochen auf eine Ablöse. Den Korridorzug aus Rumänien hat er dennoch nicht genutzt. Im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung verweist er auf die hohen Kosten – vor allem dann, wenn eine Frau positiv auf Corona getestet wird und dann vier Frauen, die gemeinsam im Liegewagen waren, zwei Wochen in Quarantäne müssen.

Diese Quarantäne müssten die Frauen in einem Hotel am Flughafen Schwechat verbringen – auf Kosten der Besteller, also der Agenturen und der Familien. Schönherr: „Wenn eine Betreuerin positiv getestet wird, würde mich das 4100 Euro kosten. Das wäre finanziell eine massive Belastung für die Familien.“