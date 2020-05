Katastrophenschutz: Häuslbauer lernen zu wenig aus Schäden

Innsbruck, Wien –Tirol ist (leider) ein guter Boden, wenn es um Schäden durch Naturkatastrophen geht. Gibt es doch mehrere Großereignisse, die sich in die Geschichtsbücher der Gemeinden gebrannt haben: Wer erinnert sich nicht an jüngste Unwetter-Katastrophen, die es etwa 2005 und 2015 fast im ganzen Paznaun gab, als die Zuflüsse der Trisanna über die Bachbette schossen? Auch Pfunds wurde mehrmals vom Stubenbach mit großen Wasserschäden heimgesucht. Oder Kössen, wo es 2013 große Schäden nach dem Hochwasser in Landwirtschaft und an Gebäuden gab.