Kaum Fortschritt bei Brexit-Gesprächen

Großbritannien sieht kaum Fortschritt in den Verhandlungen mit der Europäischen Union über die künftigen Beziehungen. Dies teilte der britische Unterhändler David Frost am Freitag nach einer weiteren einwöchigen Runde mit Videokonferenzen der beiden Seiten mit. Der Stillstand sei bedauerlich. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier beklagte fehlende Fortschritte.

Verhandelt wird über Handels- und Partnerschaftsabkommen. Großbritannien hatte die EU Ende Jänner verlassen. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag noch nichts verändert hat. Gelingt in dieser Frist keine Einigung, droht ein harter wirtschaftlicher Bruch.

Abgesehen von einigen „bescheidenen“ Erfolgen seien diese Woche „bei den schwierigeren Themen keine Fortschritte möglich“ gewesen, sagte Barnier am Freitag. Barnier zeigte sich „enttäuscht über den mangelnden Ehrgeiz der britischen Seite auch in anderen Bereichen, die nicht im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen, die aber wichtig und symbolisch sind“. Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. In der Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit wollen die beiden Seiten insbesondere ein Handelsabkommen vereinbaren.