Coronahilfen: Österreich wird „großen Beitrag“ leisten

Die Finanzminister der Eurogruppe diskutieren am Freitagnachmittag in einer Videokonferenz über den künftigen Wiederaufbau Europas nach der Coronakrise. Als „Nettozahler“ werden EU-Länder bezeichnet, die mehr in das gemeinsame EU-Budget einzahlen, als sie an finanziellen Rückflüssen erhalten. Nicht berücksichtigt werden dabei die Vorteile der EU-Mitgliedschaft, wie die Teilnahme am gemeinsamen Binnenmarkt. Das EU-Budget wird für jeweils sieben Jahre erstellt und die Beiträge der einzelnen Länder auf Basis der Wirtschaftsleistung der EU-Staaten berechnet. Derzeit wird über den nächsten EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 verhandelt, Österreich sieht eine Erhöhung der bisherigen Ausgabenobergrenze kritisch.