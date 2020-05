Kleinwalsertal: ÖVP-Landeshauptleute springen Kurz zur Seite

Am Freitag hat in Linz die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz von Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) getagt. Nach der Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen seines Auftritts im Vorarlberger Kleinwalsertal kam Unterstützung von Parteifreunden. Stelzer und Wilfried Haslauer sprangen ihrem Parteichef zur Seite. Kurz selbst meinte, die Situation sei „entglitten“.