Kulturveranstaltungen ab 29. Mai wieder möglich

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) haben am Freitag einen Stufenplan für den Neustart im Kulturbereich vorgestellt. Demnach sollen ab 29. Mai Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Besuchern möglich sein, ab 1. Juli wird auf 250 Besucher, ab 1. August unter Auflagen auf bis zu 1.000 Besucher ausgedehnt.

Es sei „ein grober Rahmen“ erarbeitet worden, ein auch mit dem Bundeskanzleramt abgestimmter Plan, mit dem man auch im Kunst- und Kulturbereich künftig „auf mehr Eigenverantwortung und mehr Freiwilligkeit setzen“ werde, sagte Kogler. Es gelte das Prinzip „So viel wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken“. Mit diesem Rahmenkonzept wolle man in Dialog mit der Kulturbranche treten. „Wir müssen gemeinsam lernen, wie wir das Virus austricksen können.“ Nach der jüngsten positiven Entwicklung der Infektionszahlen lasse sich sagen: „Wir können mehr ermöglichen, als wir vor kurzem noch zu hoffen gewagt haben.“

Erst jüngst habe er mit einem Landeshauptmann gesprochen, der sich gut vorstellen könne, entsprechende Strukturen zu schaffen, die in das Konzept mit Abstandsregelungen und Kapazitätsbeschränkungen passen. Namen nannte Anschober allerdings keinen, wobei er zu verstehen gab: „Es ist einiges möglich.“ Grundsätzlich sei man mit diesem Neustart des Kulturlebens in Europa „einmalig“ unterwegs.

Wobei der Gesundheitsminister festhielt, dass der straffe Zeitplan natürlich für einige Häuser und Gruppen schwierig werden könnte. So soll - neben Dreharbeiten oder Orchesterproben - auch erst mit 29. Mai der Probenbetrieb an Theatern wieder aufgenommen werden können. Diese hätten somit keine Vorlaufzeit für ihre Produktionen. „Insofern wird es in manchen Bereichen mit 29. Mai noch keine Vorstellungen geben.“ Aber etwa Kabarettisten hätten „keinen Probenbedarf, da kann ich Veranstaltungen auch kurzfristig organisieren“, sagte Anschober.

Eine weiterführende finanzielle Unterstützung zu den schon bisher vorgestellten Hilfen stellte Kogler für Künstler „in prekären Arbeitsverhältnissen“ in Aussicht, also allen voran die Freie Szene. Hier würden viele durch den Raster fallen und nicht für derzeit mögliche Förderungen ansuchen können. „Wir trachten danach, eine eigene Unterstützung aufzulegen. Der Künstlersozialversicherungsfonds ist zu wenig. Aber auch dazu gibt es verschiedene Vorstellungen, und wir machen uns gerade an die Konzepte“, so der Vizekanzler.