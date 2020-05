Maria Happel neue Leiterin des Max Reinhardt Seminars

Burgschauspielerin Maria Happel ist zur neuen Leiterin des Max Reinhardt Seminars ernannt wurden. Die Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) bestätigte gegenüber der APA am Freitagnachmittag einen diesbezüglichen Bericht des „Kurier“ (Online-Ausgabe). Happel tritt ihren Job am kommenden Montag (18. Mai) an.