Dramatische Zunahme an Coronafällen in Brasilien

Die Zahl der Coronafälle steigt in Brasilien dramatisch an. 15.305 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden meldete das Gesundheitsministeriums in Brasília am Freitagabend. Das ist ein weiterer Negativrekord in dem südamerikanischen Land für einen 24-stündigen Zeitraum. 218.223 Infizierte wurden inzwischen insgesamt registriert. 14.817 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.