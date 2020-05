Ein Sommer mit Fragezeichen: Viele Vereine und Institutionen bleiben zu

Innsbruck – Die meisten Tiroler Familien haben gerade neun Wochen ohne regulären Schul- und Kindergartenbetrieb überstanden. Doch die Sommerferien stehen in zwei Monaten vor der Tür und bereiten vielen Eltern Bauchweh. Für viele steht in den Sternen, ob und wie die Kinder in weiteren neun Wochen im Sommer betreut werden können.