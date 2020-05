Ex-AUA-Vorstand Burger für Rettung der Austrian Airlines

Innsbruck –Die Lufthansa-Tochter AUA verhandelt derzeit um Staatshilfen in Höhe von 767 Mio. Euro. „Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, muss es Gegenleistungen geben, das öffentliche Interesse muss abgedeckt werden“, fordert der ehemalige AUA-Vorstand Josef Burger. Der Tiroler war jahrzehntelang der Luftfahrt verbunden, u. a. als Geschäftsführer von Tyrolean Airways und dann als AUA-Vorstand. Zuletzt leitete er die Bergbahn Kitzbühel.