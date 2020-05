Mindestens 30 Tote bei zwei Bootsunglücken im Kongo

Der erste hatte sich am 10. Mai auf dem Kongo-Fluss in der Kibombo-Region ereignet, der zweite drei Tage später auf dem Kasai-Fluss. Auf den Seen im Kongo und in anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da die Boote oft völlig überladen und in schlechtem Zustand sind.