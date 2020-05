Auch Sturm Graz und Altach wieder im Mannschafts-Training

Einen Tag nach den meisten anderen Fußball-Bundesliga-Clubs sind auch Sturm Graz und der SCR Altach am Samstag in das erste Mannschaftstraining während der Corona-Pandemie eingestiegen. Sturm-Trainer El Maestro zeigte sich in Graz ebenso erfreut und erleichtert wie Altach-Coach Alex Pastoor im Ländle über die Fortführung der Saison Anfang Juni.