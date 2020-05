Gemeinde Reutte schnürt ein großes Corona-Paket

Reutte –Reutte hat 2019 einen Überschuss von 1,3 Millionen Euro erzielen können. Für Vizebürgermeister Klaus Schimana und seine VP-Fraktion genau der richtige Moment, um „in diesen schwierigen Corona-Zeiten ein Zeichen zu setzen“ und davon 300.000 Euro für eine eigene Corona-Hilfe im Ort abzuzwacken. Egal, ob Unternehmen oder Private, das Geld solle schnell, unbürokratisch und formlos fließen. Man kenne ja die Menschen und deren Umstände. Den Antrag dazu brachte die VP-Fraktion in der vergangenen Gemeinderatssitzung, in der der von allen gelobte Jahresabschluss 2019 einstimmig angenommen und BM Alois Oberer entlastet wurde, ein – und löste sofort eine angeregte Diskussion aus, in der alle den Vorschlag gut fanden, aber so nicht annehmen wollten.