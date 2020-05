Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden. Das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall. Die Polizei untersuche die Umstände seines Todes. Die „Times of Israel“ berichtete unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich Herzversagen.