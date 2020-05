Corona-Shutdown bringt Minus bei Lotterie und Sportwetten

Keine negativen Auswirkungen soll es hingegen bei Online-Glücksspiel und -Sportwetten sowie „Lotto 6 aus 45“, „Euromillionen“, „Rubbellos“ & Co. geben. Die Lotterie-Annahmestellen – unter anderem in Trafiken und Tankstellen – waren auch in Shutdown-Zeiten geöffnet. „Sowohl bei Lotterieglücksspielen als auch im Online-Glücksspiel erwarten wir deshalb keine Umsatzrückgänge, dafür in den anderen Spielarten umso kräftigere“, so Studienautor Andreas Kreutzer.