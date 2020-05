„Lex Ibiza“ und ein umstrittener Sektionschef

Wien — Exakt ein Jahr nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos kündigt Justizministerin Alma Zadić (Grüne) Konsequenzen im Strafrecht an. Es soll auch strafbar sein, im Gegenzug für Geld oder Gefälligkeiten Leistungen zu versprechen, die man erst in künftigen Funktionen verwirklichen kann. Genau das tat Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Juli 2017 in der Villa auf Ibiza. Damals hatte Strache aber noch keine Regierungsfunktion und geht daher strafrechtlich frei. Für künftige Fälle will Zadić aber vorsorgen.