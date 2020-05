Kainz-Tor bei 2:2 zwischen Köln und Mainz

Florian Kainz hat am Sonntag beim Heim-2:2 des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz 05 sein drittes Tor in der laufenden Saison der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der in der 71. Minute ausgetauschte Steirer verwertete in der 53. Minute eine Maßflanke von Dominick Drexler per Kopf aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren.