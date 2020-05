Strache beteuert am „Ibiza-Jahrestag“ seine Unschuld

Mehrfach wird in Straches Beitrag jene Sequenz aus dem am 17. Mai 2019 veröffentlichten Video wiederholt, in dem er vor der vorgeblichen Oligarchennichte betont hatte, dass alles „immer rechtskonform, legal und mit unserem Programm übereinstimmen“ müsse. „Ein kriminelles Verhalten habe ich schlichtweg nicht an Tag gelegt“, so der nun an seinem Comeback mit dem „Team HC Strache“ arbeitende Ex-Parteichef.