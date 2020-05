Motorradfahrer prallte in Vorarlberg gegen Bäume - tot

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Rankweil in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) tödlich verunglückt. Der Mann war als Teil einer sechsköpfigen Motorradgruppe in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte gegen mehrere Bäume. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.