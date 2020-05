21-Jähriger starb bei Wanderunfall in Vorarlberg

In Götzis im Bezirk Feldkirch ist am Sonntag ein 21-Jähriger am Zustiegsweg zu einem Klettersteig im Ortsteil Meschach gestorben. Der junge Mann drehte kurz nach dem Einstieg in den Klettersteig Kapf wieder um, da dieser zu schwer für ihn war. Auf dem Rückweg rutschte er auf einem Trampelpfad aus und stürzte etwa 100 Meter einen steilen Abhang ab. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle.