Tödlicher Absturz bei Show von Kanadas Kunstflugstaffel

Beim Absturz eines Jets der kanadischen Kunstflugstaffel „Snowbirds“ östlich von Vancouver ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich unmittelbar nach dem Start der Staffel vom Militärflughafen in Kamloops, als die Maschinen zu einer Flugshow in der Region zu Ehren der Helfer im Kampf gegen die Corona-Pandemie gestartet waren.