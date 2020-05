Mindestens sieben Tote bei Anschlag in Ost-Afghanistan

Bei einem Autobomben-Anschlag im Osten von Afghanistan sind mindestens sieben Menschen getötet und 40 verletzt worden. Der Angriff habe sich gegen eine Einrichtung des afghanischen Geheimdienstes gerichtet, teilte die Regierung der Provinz Ghazni am Montag mit. Bei den meisten Opfern handle es sich um Geheimdienstmitarbeiter. Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu der Attacke.

Ein Attentäter sprengte bei dem Stützpunkt ein gestohlenes Militärfahrzeug in die Luft, wie ein Provinzsprecher mitteilte. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem die politische Elite in Afghanistan ihren innenpolitischen Streit beigelegt hatte. Am Sonntag hatten der afghanische Präsident Ashraf Ghani und sein Erzrivale Abdullah Abdullah ihr monatelanges Ringen um die Macht beendet. Abdullah soll als Vorsitzender des Nationalen Aussöhnungsrates die geplanten Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban leiten. Beide Politiker hatten nach der Wahl vom vergangenen Jahr den Sieg für sich reklamiert und sich im März als Staatschefs vereidigen lassen.