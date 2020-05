Grüne entscheiden am Abend über Lunacek-Nachfolge

Die Grünen entscheiden am Montagabend in einer Videokonferenz, wer der zurückgetretenen Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek nachfolgt. Lunaceks Nachfolgerin soll dann am Dienstag von Vizekanzler Werner Kogler der Öffentlichkeit präsentiert werden. Als Mitfavoritin wird die aktuelle Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Andrea Mayer (vor ihrer Heirat Ecker), gehandelt.