Gottesdienste in Italien wieder aufgenommen

In Italien sind am Montag wieder Gottesdienste mit Gläubigen aufgenommen werden. Nach der Frühmesse des Papstes im Petersdom zu Ehren des 100. Geburtstags von Johannes Paul II. (1920-2005) standen Pilger vor dem Eingang der größten Kirche der Welt Schlange. Dabei wurde der Abstand berücksichtigt. Der Petersplatz war seit dem 10. März geschlossen.

Auch in den meisten römischen Pfarren wurden die Gottesdienste wieder aufgenommen, die seit Beginn des Corona-Lockdowns nicht mehr mit Pilgern zelebriert werden durften. Der Mailänder Dom öffnete am Montag Gläubigen seine Tore. Die meisten Pilgern trugen nicht nur Atemschutz, sondern auch Handschuhe. Auch die Markusbasilika in Italien wurde am Montag den Gläubigen wiedergeöffnet.