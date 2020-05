Museen in Italien dürfen öffnen - viele warten noch

Museen und Sehenswürdigkeiten dürfen in Italien nach mehr als zwei Monaten Corona-Sperre ab Montag wieder öffnen - wenige tun es aber auch gleich am ersten Tag. Das Kolosseum in Rom will erst Ende Mai aufmachen. Bis dahin werden strenge Sicherheitsregeln umgesetzt, dann sollen etwa Thermoscanner zum Temperaturmessen zum Einsatz kommen. Auch in Griechenland öffnen die archäologischen Stätten.

Auch die Vatikanischen Museen, eines der meistbesuchten Museen der Welt, oder die Ausgrabungsstätten in Pompeji bereiten sich auf eine Öffnung vor. In Venedig soll der Dogenpalast erst ab Juni wieder zugänglich sein, die Galleria dell‘Accademia in Florenz mit Michelangelos David will am 2. Juni öffnen.

In Ausstellungen und Museen gelten dann strenge Abstandsregeln, es darf nur eine begrenzte Zahl an Besuchern hinein. Einige Häuser wollen schon diese Woche öffnen, darunter am Dienstag in Rom die Kapitolinischen Museen. Auch die Uffizien in Florenz hoffen, schnell zu öffnen. Italien ist in Europa mit am schwersten von der Covid-19-Lungenkrankheit betroffen, vor allem die nördliche Regionen wie die Lombardei.

Auch die griechischen archäologischen Stätten sind am Montag wieder geöffnet worden. Dies gilt zunächst nur für Orte im Freien wie die Akropolis von Athen. Die griechische Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou ging als erste zum Wahrzeichen der griechischen Hauptstadt.

Sie rief alle Besucher auf, „die hygienischen Vorschriften einzuhalten“, wie das Staatsfernsehen berichtete. Zudem sind seit Montag wieder Reisen in alle Landesteilen sowie zur Insel Kreta erlaubt. Grünes Licht für Ausflüge auch zu den kleineren Inseln soll stufenweise im Juni gegeben werden, teilte die Regierung mit. Die Museen in Griechenland sollen nach Angaben des Kulturministeriums am 15. Juni geöffnet werden.