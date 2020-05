Zwei Tiroler absolvierten Lehrabschlussprüfung via Skype

Schwaz – Die Lehrabschlussprüfung stand vor Kurzem für Tobias Gertloff bevor. Doch: Diese fand in ungewohnter Art und Weise statt. Der junge Mann stand nicht etwa, wie sonst üblich, direkt vor den drei Prüfern der Kommission, sondern saß vor seinem Laptop in seinem Wohnzimmer. Denn die Lehrabschlussprüfung wurde online via Videotelefonie abgehalten. Tobias Gertloff und sein Kollege Maximilian Millner haben als einige der wenigen in ganz Österreich in der Corona-Zeit ihre Lehre als Chemieverfahrenstechniker abschließen können.