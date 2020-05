Ministerium speicherte Daten laut NEOS rechtswidrig

Die NEOS haben zu dem zuletzt vom Wirtschaftsministerium geführten „Ergänzungsregister für sonstige Betroffene“ ein Rechtsgutachten bei Deloitte Legal in Auftrag gegeben. Dieses hält fest, dass bei natürlichen Personen die Speicherung von persönlichen Daten in dieser Datenbank in den meisten Fällen rechtlich nicht zulässig ist. Die Datenbank wurde bereits vom Netz genommen.