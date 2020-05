18 Tonnen Drogen und Medikamente in Myanmar beschlagnahmt

In Myanmar sind laut Polizei 18 Tonnen Drogen und Medikamente beschlagnahmt worden. Dabei handle es sich um eine der größten Anti-Suchtgift-Aktionen in der Geschichte des Landes und der Region, teilte das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Montag mit. Bei der Aktion wurden 33 Menschen - darunter Einheimische und Ausländer - festgenommen.