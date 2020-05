ÖSV-Skispringer planen Mitte Juni ersten Trainingskurs

Die österreichischen Skispringer planen Mitte Juni am Faaker See ihren ersten gemeinsamen Vorbereitungskurs unter Neo-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Eine weiterhin gute Entwicklung in der Corona-Krise vorausgesetzt, wolle man ab 15. Juni im Leistungszentrum Faak und auf der Normalschanze in Villach trainieren, hieß es am Montag auf Anfrage vom ÖSV.