Miliz steht heute vor Verteidigungsministerin Tanner habt Acht

Innsbruck –Zwei Wochen lang wurde am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen trainiert und ausgebildet. Gestern nun bekamen die rund 100 Milizsoldaten, die in Tirol in den Corona-Assistenzeinsatz geschickt werden ihren Marschbefehl. Den Tag über wurde in die Einsatzorte verlegt. Der größte Teil der 2. Kompanie des Jägerbataillons Tirol wird am Brenner stationiert. Dort gilt es dann, die Polizei bei der Überwachung der – derzeit immer noch teilgeschlossenen – Grenzen zu unterstützen, allenfalls auch Gesundheitschecks durchzuführen. Die bisher hiermit beauftragten Soldaten werden somit abgelöst.