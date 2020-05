Kulturpass-Gültigkeit bis 1. September verlängert

Mit einem Kulturpass erhalten Menschen mit finanziellen Engpässen österreichweit freien Eintritt in zahlreiche Kultureinrichtungen. Aufgrund der aktuellen Coronasituation werden aktuell auslaufende Pässe automatisch bis zum 1. September verlängert. Das gab die Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“ am Montag in einer Aussendung bekannt.