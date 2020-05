Maske an der Rezeption, Abstand am Buffet: Hotel-Neustart mit Handbremse

Wien, Innsbruck –Am 29. Mai, vor dem langen Pfingstwochenende, dürfen Hotels und Beherbergungsbetriebe in Österreich wieder aufsperren. Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) rechnet laut einer Umfrage damit, dass 45,8 Prozent der Hotels an diesem Tag tatsächlich auch öffnen. 17,8 Prozent dürften den Hotelbetrieb erst Mitte Juni starten, 19,1 Prozent überhaupt erst Ende Juni, zwei Prozent wollen gar nicht aufsperren. Das Öffnen müsse sich auszahlen, erklärt ÖHV-Präsidentin Michaela Reitter­er: „Wir sehen uns die Empfehlungen genau an, holen Input von Praktikern ein und spielen den der Politik für den letzten Feinschliff zurück.“