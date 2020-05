Französische Film-Legende Michel Piccoli gestorben

Insgesamt spielte der am 27. Dezember 1925 geborene Piccoli in über 200 Filmen mit. In sechs davon stand er an der Seite von Romy Schneider - etwa in „Die Dinge des Lebens“ oder „Das Mädchen und der Kommissar“. Für „Der Sprung ins Leere“ gewann er 1980 in Cannes die Goldene Palme als bester Darsteller. Einer seiner letzten großen Leinwandauftritte wurde die Rolle als frisch gewählter Papst in Morettis „Habemus Papam“ 2011.