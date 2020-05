BMW X6: Sonderling mit verwöhnenden Extras

Kappl – Es gibt sie natürlich noch immer, die Zweifler und Skeptiker, die mit der Existenz von Sport Utility Vehicles hadern, erst recht mit der coupéförmigen Variante, die vor zwölf Jahren überraschenderweise salonfähig geworden ist. 2008 stellte BMW den X6, ein Oberklassemodell mit hoher Bodenfreiheit und einer nach hinten stark abfallenden Dachlinie in die Schauräume der Vertragshändler und wurde für diesen tollkühnen Schritt reichlich belohnt. Zahlungskräftige Kunden wollten das Fahrzeug haben, sie scheuten sich nicht vor der expressiven Optik – und sie konnten vor allem von der technischen Mitgift profitieren. Denn die Ingenieure von BMW haben sich beim X6 besonders ins Zeug gelegt, um den Hochbau besonders dynamisch um die Kurve zu kriegen. Und es war in der Tat erstaunlich, was dem Münchner Autobauer in dieser Hinsicht gelang: ein wahres Kurvenwunder, optisch und athletisch.