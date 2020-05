Fiat Lüftner interessiert sich immer mehr für Jeep

Rum – Während eine Reihe von Tiroler Autohändlern sich zunehmend zu Mehrmarkenhäusern entwickelten, setzte Fiat Lüftner hartnäckig auf das Label aus Turin (in Verbindung mit der Nutzfahrzeugsparte Fiat Professional). Da mutet es fast schon wie eine Revolution an, was vor Kurzem beim Firmengebäude in Rum passiert ist: Neuerdings steht dort in großen Lettern Jeep. Seit 1. April verfügt Fiat Lüftner über einen Servicevertrag – und dabei soll es ganz offensichtlich nicht bleiben: „Wir haben mit langer Vorlaufzeit auf einen Jeep-Servicevertrag hingearbeitet und werden zudem in Kürze auch ein hervorragendes Angebot an Jeep-Fahrzeugen haben“, erklärt Geschäftsführer und Inhaber Harald Nössig gegenüber der Tiroler Tageszeitung.