Evaluierung der Coronavirus-Maßnahmen im Juni

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag eine Detailevaluierung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaviruspandemie und zu den Öffnungsschritten im Juni angekündigt. Dabei soll dann eine Prognose erstellt und im Zuge dieser Evaluierung eine Grundsatzaussage getroffen werden, „auch über die Frage: ‚Können wir das Tempo beschleunigen?‘“, kündigte Anschober an.

Zu Wort kamen am Montag auch Experten des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce im Gesundheitsministerium. Diese 18 Mitglieder absolvierten seit 28. Februar 16 Sitzungen, erläuterte Anschober. Von der grundsätzlichen Herangehensweise gebe es eine einheitliche Meinung, dass die weitere Öffnung nur schrittweise erfolgen könne, sagte Anschober. Bei manchen Themenfeldern gebe es jedoch unterschiedliche Ansichten. Der Minister betonte, dass sich bei dieser Krise „alle miteinander in einem großen Lernprozess“ befinden. Bisherige Öffnungsschritte, wie etwa der 1. Mai, an dem die Lockerungsverordnung in Kraft trat, habe „bisher keine Auswirkungen in der gesamtösterreichischen Statistik“ gezeigt.