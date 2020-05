„donhofer“ mit Plakataktion zu Künstlerschicksal

Mit Plakaten mit dem Schriftzug „#wirlebennoch/Die Künstler*innen“ verweist der Künstler „donhofer“ auf die prekären Umstände der Kulturschaffenden in Österreich angesichts der Coronakrise. Die Plakate sind laut Aussendung vom Montag nun flächendeckend in Wien und in der St. Pöltner Innenstadt zu sehen.