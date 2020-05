2. Liga setzt Saison ab 5. Juni fort

Nach der ersten setzt auch die 2. Fußball-Liga ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison am 5. Juni fort. Das wurde auf der Clubkonferenz am Montag „fast einstimmig“ beschlossen, wie Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bekannt gab. Die semiprofessionelle Liga will ihre Meisterschaft mit einer Ausnahme ausschließlich rund um das Wochenende bis 31. Juli fertigspielen.