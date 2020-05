Kroatiens Parlament beschließt seine Auflösung

Das kroatische Parlament hat am Montag seine Auflösung beschlossen, was den Weg für Parlamentswahlen im Sommer freimachte. Nun ist Staatspräsident Zoran Milanovic am Zug, der einen Wahltermin festlegen muss. Dieser wird laut Medienberichten zwischen dem 21. Juni und dem 12. Juli liegen. Die Entscheidung, die ursprünglich für den Herbst vorgesehene Parlamentswahl vorzuziehen, war erwartet worden.