Hondas neue Jazz-Generation: Hybridisiertes Raumwunder

Innsbruck – Der Jazz war schon immer der etwas andere Kleinwagen, das begann bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals offerierte Honda eine spezielle dreitürige Kombilimousine. Deren Erfolg war allerdings überschaubar, für einige Jahre verschwand der Jazz wieder aus dem Programm. Im neuen Jahrtausend kehrte er zurück und konnte sich mit einem für seine Größe sensationellen Raumangebot einen Namen machen – dank Van-Anleihen und einigen innovativen Ideen. Eine davon sind die so genannten Magic Seats, also versenkbare Rücksitze, die die Variabilität des Fahrzeugs immens erhöhen. Diese Errungenschaft findet sich auch in der (inoffiziell) vierten Generation wieder, die im Juni bei uns auf den Markt kommt, und zwar ab Werk. Der Laderaum fasst zwischen 298 und 1205 Liter.