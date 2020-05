Austria-Goalie Lucic droht Saisonende

Austria-Goalie Ivan Lucic droht die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga auszufallen. Der 25-Jährige, der in dieser Saison in 22 Pflichtspielen zum Einsatz kam, musste sich zuletzt einer Knieoperation unterziehen. „Sein Meniskus wurde genäht“, erzählte Trainer Christian Ilzer nach dem Training am Montag. „So wie es jetzt perspektivisch aussieht, wird er nicht mehr zur Verfügung stehen.“