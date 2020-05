US-Bluesmusiker Lucky Peterson gestorben

Der US-Blues- und Jazzmusiker Lucky Peterson ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Peterson sei am Sonntag in ernstem Zustand in ein Krankenhaus im texanischen Dallas gebracht worden und kurze Zeit später gestorben, hieß es auf seiner Facebook-Seite. Nach Angaben des französischen Musikkritikers und Journalisten Alex Dutihl erlag er einer Gehirnblutung.