Sechs Grenzschützer bei Bombenanschlag in Pakistan getötet

Bei einem Bombenanschlag in Pakistan sind sechs Grenzschützer getötet und vier weitere verletzt worden. Die am Straßenrand platzierte Bombe habe das Fahrzeug der paramilitärischen Verbände am Montag während einer Routinepatrouille in der südwestlichen Provinz Belutschistan getroffen, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP.