Zwei schwere Unfälle in OÖ beim Mähen - Einer endete tödlich

Zwei schwere Unfälle haben sich Montagmittag bei Mäharbeiten in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) und in Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) ereignet. In Oberwang stürzte ein 88-jähriger mit einem Motormäher über eine eineinhalb Meter hohe Steinwand, was er nicht überlebte. In Offenhausen verunglückte ein 80-Jähriger mit dem Traktor beim Mähen einer Böschung und wurde schwer verletzt, so die Polizei.