Bis zu 15 österreichische Offiziere bei EU-Mission „Irini“

Der Hauptausschuss des Parlaments hat am Montag der Teilnahme des Bundesheeres an der EU-Mission „Irini“ zugestimmt. Österreich wird sich mit bis zu 15 Stabsoffizieren an der Mission beteiligen, teilte das Verteidigungsministerium in Wien am Dienstag mit. „Irini“ ist die Nachfolgemission der EU-Mittelmeer-Operation „Sophia“.