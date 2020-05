Gesamtkriminalität ging seit Lockdown um 46,4 Prozent zurück

Seit Beginn des Lockdowns in Österreich am 16. März ist die Gesamtkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 46,4 Prozent zurückgegangen. In einzelnen Bereichen - etwa Einbrüche, Kfz-Diebstähle oder Taschendiebstähle - ist das Minus noch deutlicher. Steigerungen gab es bei Delikten im Bereich häuslicher Gewalt sowie verhängten Betretungs- und Annäherungsverboten, sagte Innenminister Karl Nehammer.