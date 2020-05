Neo-Kulturstaatssekretärin Mayer von Kogler vorgestellt

Mayer, zuletzt Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, hat als ehemalige Leiterin der Kunst- und Kultursektion Erfahrungen in der Szene und war am Montagabend vom Erweiterten Bundesvorstand der Grünen mit 100 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen designiert worden. Sie zitierte in ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahl John Lennon mit der Liedzeile „Life is what happens to you, while you‘re busy making other plans.“ Das sei ihr „aktueller Gemütszustand“, so Mayer, die in ihrer Vorstellung im Ministerium von einem kurzen Stromausfall gebremst wurde.