Wien, Innsbruck – Dass Österreich jetzt trotz einer ganzen Reihe an erfolgten Schritten an Öffnungen so geringe Corona-Infektionszahlen habe, sei sehr erfreulich, sagt Kurz gegenüber der TT. Die frühen und harten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die hohe Disziplin der Bevölkerung hätten gewirkt. Genau deshalb könne man auch früher als andere Länder hochfahren, die weniger energisch reagiert hätten. „Und diese Länder haben auch noch einen weit größeren humanitären und wirtschaftlichen Schaden.“